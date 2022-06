Il direttore generale del Los Angeles Fc: "Chiellini? Sarà il nostro mentore"

Il dg del Los Angeles FC: "Chiellini eccezionale, sia come calciatore che come uomo"

Il dirigente del club californiano ha così commentato l'ingaggio di 18 mesi dell'ex pilastro della Juvenus e della Nazionale: "L'operazione di mercato ha avuto un'accelerata dopo la mancata qualificazione dell'Italia ai Mondiali. Giorgio ha voluto sapere tutto di noi e parlare approfonditamente con l'allenatore Steve Cherundolo, che mi ha esortato a concludere la trattativa ad ogni costo".

Thorrington, dg Los Angeles Fc: "Chiellini sarà il nostro mentore"

I Los Angeles FC, in questo momento, sono primi in classifica nel raggruppamento dell'Ovest nel campionato di Mls: "Abbiamo a disposizione un gran bel gruppo (che ruota intorno all'attaccante messicano Carlos Vela, ndr) e, in questo senso, Chiellini può fare tutta la differenza del mondo". In particolare per un giovane talento difensivo sbocciato quest'anno nella squadra losangelina, il centrale difensivo senegalese - classe 2002 - Mamadou Fall, scoperto l'anno scorso nei Las Vegas Lights (USL Championhip, la lega statunitense di secondo livello) e oggi già nel mirino di diversi club europei: "Cosa può esserci di meglio per lui - chiosa Thorrington - se non giocare al fianco di una star come Chiellini. Sarà un mentore speciale per lui. E non solo Fall godrà dei suoi insegnamenti...".