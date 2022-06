Juve, Di Maria si fa aspettare e David Neres prende quota

TORINO - Un altro giorno è trascorso, senza la risposta di Angel Di Maria. Oggi l'assemblea soci del Barcellona potrebbe trasformarsi in un episodio chiave di questa telenovela, in ballo il piano di rientro del maxi-debito. Intanto gli agenti dell'argentino ribadiscono sempre lo stesso concetto: El Fideo ha bisogno di tempo, valuta i passi avanti nei suoi confronti da parte della Juve ma aspetta sempre un segnale del Barça senza escludere un ritorno al Benfica. Intanto, il club bianconero la sua parte l'ha fatta, alzando la proposta fino a quasi 7 milioni netti pure per un solo anno di contratto. Nella speranza di affiancare Di Maria a Paul Pogba nella casella dei grandi colpi di mercato.

Gli altri colpi Pogba è una certezza, bisognerà solo attendere l'annuncio fino a inizio luglio per questioni fiscali. In attesa che termini la lunga riflessione di Di Maria, la Juve non resta però con le mani in mano. E per quel che riguarda le alternative, dal Brasile si registrano sempre più insistenti le voci riferite all'interessamento per David Neres dello Shakhtar, a sua volta nel mirino del Benfica: in regia c'è il suo agente Giuliano Bertolucci, che un anno dopo l'operazione Kaio Jorge si sta adoperando per rinsaldare l'asse con la Juve. Caratteristiche diverse quelle di Filip Kostic, a metà strada tra il rinnovo con l'Eintracht e il salto in serie A, non c'è solo la Juve ma con i bianconeri un'intesa non sembra lontana sulla base di un triennale da 2,5 milioni a cui aggiungerne circa 15 per strapparlo al club tedesco. Sulla destra poi piace sempre Nahuel Molina, ma la valutazione dell'Udinese da 25-30 milioni è ancora ritenuta troppo alta.