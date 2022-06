Juve, con Pogba tornano i gol da fuori? Il dato che esalta i tifosi bianconeri

Massimiliano Allegri si è speso in prima persona per il ritorno di Paul Pogba alla Juventus. Il tecnico livornese ha avuto un ottimo rapporto con il centrocampista nelle due stagioni trascorse insieme in bianconero ed è pronto a scommettere sulla voglia di riscatto del campione del mondo 2018, reduce da sei stagioni deludenti al Manchester United.

Un’altra caratteristica che Allegri vuole ritrovare nel centrocampo della nuova Juve è però la capacità di inserirsi senza palla e di cercare conclusioni dalla distanza che non rientra nelle caratteristiche di Locatelli e Rabiot e che è invece stata una delle virtù di Pogba nei quattro anni trascorsi a Torino. La conferma arriva da una statistica pubblicata da Opta, secondo la quale nessuno ha fatto meglio di Pogba in quanto a gol segnati dalla distanza in Serie A nel quadriennio bianconero del Polpo, ben 14 gol .

Juve e la staffetta Pogba-Pjanic nei gol da fuori

Pogba ha realizzato da fuori area il 50% dei suoi 28 gol in campionato con la Juve, vedendo invece crollare il proprio bottino in questa specialità dopo il trasferimento al Manchester United, dove Paul ha segnato 29 gol, ma nessuno da fuori area in Premier League e in sei stagioni, sebbene con il picco di 13 nell’annata 2008-’09, l’unica della carriera in doppia cifra. Curioso sottolineare che a pari merito con Pogba a quota 14 gol in quel quadriennio ci sia un certo Miralem Pjanic, sbarcato in bianconero proprio dopo l’addio del francese e di fatto ultimo grande tiratore dalla distanza avuto in rosa dalla Juventus.