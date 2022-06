Pogba, l'avvocato: "Ritorno alla Juve? Non c'è nessun pericolo"

Paul Pogba è a un passo dal ritorno alla Juventus , e anche dal suo entourage si moltiplicano le conferme di un rientro in bianconero. In un'intervista a Le Parisien l'avvocato del centrocampista francese, Rafaela Pimenta , si è espressa sulle possibili insidie di un ritorno a Torino.

Pogba, l'avvocato: "Pericoli per un suo ritorno? Sarebbe un'altra storia"

"Pogba di nuovo alla Juve? Se ne parla tanto. Quale sarebbe il pericolo di un ritorno in una sua ex squadra? Nessuno, sono cambiate tante cose, è un altro gruppo, sono passati diversi anni e sarebbe un’altra storia", ha garantito Rafaela Pimenta, la legale di fiducia del campione del mondo 2018, che si appresta a lasciare l'Inghilterra dopo sei anni difficili.

Neville: "Pogba via da Manchester un fallimento per tutti"

L'ex capitano del Manchester United Gary Neville su Tik Tok si è espresso in questi termini sull'addio del transalpino ai Red Devils: "Non credo che si sia comportato bene negli ultimi sei anni. Non credo che nemmeno il club si sia comportato bene con lui, né lo abbia gestito bene. È stato un fallimento da entrambe le parti, dovremmo dire questo. Non c'è nessun vincitore quando un giocatore lascia dopo sei anni con i soldi che sono stati spesi ed è stato vinto pochissimo. Il giocatore esce insoddisfatto e anche il club ne è scontento. Lascia l'amaro in bocca perché è la seconda volta che succede. Gli auguro tutto il meglio per il futuro alla Juve".