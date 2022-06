Juve, per De Ligt vacanze a Venezia con l'amico Morata

La stagione del calcio internazionale è ufficialmente terminata con gli impegni delle nazionali nella Nations League. Ora per i protagonisti del pallone sono attesi da un mese scarso di vacanza prima di tuffarsi nella preparazione in vista della prossima annata, che sarà molto particolare visto che al suo interno avrà il Mondiale in Qatar nella sua inedita collocazione autunnale.

Juve, De Ligt "festeggia" Morata e Alice Tra i protagonisti della rassegna iridata ci saranno anche Alvaro Morata e Matthijs De Ligt, che stanno trascorrendo insieme il primo scorcio di vacanze. In Italia, a Venezia. Il difensore olandese ha infatti partecipato alle celebrazioni per il quinto anniversario delle nozze tra Morata e Alice Campello, “aperti” dalla foto che l’attaccante e la fashion blogger si erano scattati pochi giorni fa proprio davanti alla chiesa del Redentore sulla Giudecca dove i due si sono detti sì nel giugno 2017.

De Ligt e Annekee, post per i coniugi Morata De Ligt ha documentato la propria presenza con una foto che lo ritrae abbracciato alla fidanzata Annekee Molenaar, con tanto di commento in un italiano… quasi perfetto: “Quoi per festeggiare l’amore tra Alva ed Ali”, le parole di De Ligt “replicate” da due cuoricini della consorte. Il difensore, tra l’altro, nell’ultima partita di Nations contro il Galles ha indossato per la prima volta la fascia da capitano dell’Olanda.