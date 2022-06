“Ten Hag: Varane-Maguire centrali titolari”, lo United abbandona De Ligt?

La Juve potrebbe avere una preoccupazione in meno per il futuro di De Ligt . Il Manchester United , secondo il Guardian, avrebbe già il duo titolare al centro della difesa e andrebbe a caccia solo di un terzo giocatore in grado di fare concorrenza a Maguire e a Varane . Non un big, dunque, non sicuramente un centrale dal costo troppo alto.

“Ten Hag punta molto su Varane e Maguire”

Varane e Maguire non sono reduci da una stagione brillante, come tutto lo United, ma Ten Hag è convinto che potranno dare il meglio di loro il prossimo anno. Maguire è arrivato a Old Trafford dal Leicester nel 2019, l'anno dopo gli è stato affiancato il 29enne Varane, proveniente dal Real Madrid. L'idea era che quest'ultimo avrebbe potuto migliorare anche il rendimento di Maguire, che è nazionale inglese. Con Solskjaer prima e Rangnick poi, però, non è andata proprio così. Lo United ha terminato la stagione al sesto posto, e disputerà l'Europa League.

Maguire e Varane saranno dunque ancora una volta i due titolari, anche con l'ex allenatore dell'Ajax. Il terzo difensore centrale servirà per pungolare i primi due. De Ligt non potrebbe certo essere considerato soltanto un 'terzo', lo United quindi si toglierebbe automaticamente dalla competizione per l'olandese che i bianconeri sperano di poter trattenere a Torino anche l'anno prossimo.