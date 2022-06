Di Maria in bianconero: la foto che scatena i tifosi della Juve

Sono sempre di più i social, in questa calda estate, ad accendere le fantasie dei tifosi. Questa volta tocca ad Angel Di Maria , l'argentino inseguito dalla Juve ma che continua a rinviare la sua decisione sul suo futuro. L'ex Psg è seguito anche dal Barcellona e dal Benfica . Ogni minimo dettaglio viene quindi utilizzato per ipotizzare quale sarà il prossimo club del Fideo. Questa volta tocca a un'immagine inserita in una Storia di Instagram.

Di Maria con Paredes e Lo Celso: vacanze prima del futuro

Di Maria è in vacanza, è tornato in Europa, spostandosi adesso a Ibiza. E sul profilo Instagram di Leandro Paredes, suo compagno di squadra al Paris Saint Germain, è comparsa un'immagine in cui si vedono loro due insieme a Lo Celso sorseggiare un drink sorridenti. Al centro della foto c'è il sogno bianconero, Di Maria. L'immagine è in bianco e nero, il che scatena i tifosi della Juve che appaiono sicuri che questo sia un indizio di mercato. Il bianconero, dunque i colori della maglia della Signora che potrebbero presto essere anche quelli del Fideo sudamericano.

Bisognerà però ancora attendere per avere informazioni ufficiali dalla bocca direttamente del fuoriclasse argentino. La Juve gli ha fatto un'ulteriore proposta per cercare di venire incontro alle sue esigenze, adesso sta a lui decidere. Sarà davvero bianco e nero o no?