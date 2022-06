Demiral all'Atalanta: effetto economico positivo da 11,2 milioni per la Juve

La Juve ha dato notizia oggi dell'avvenuto riscatto di Merih Demiral da parte dell'Atalanta, a seguito dell'accordo sottoscritto il 6 agosto 2021. I bergamaschi hanno esercitato il diritto di opzione per l'acquisizione a titolo definitivo del diritto alla prestazioni sportive del difensore turco per 20 milioni di euro, pagabili in quattro esercizi, che potrà aumentare di ulteriori 2,5 milioni se verranno raggiunti specifici obiettivi durante tutto il contratto.