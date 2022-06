La Juve cerca rinforzi a sinistra: c'è Wijndal nel mirino

TORINO- C'è il colpo Paul Pogba e il tormentone Angel Di Maria. C'è il casting per il vice-Vlahovic e quello per il post-Chiellini. Ancora la caccia a un altro esterno d'attacco e a un centrocampista nel caso in cui si sbloccasse il mercato in uscita. Ma pure per quel che riguarda le caselle dei terzini qualcosa può succedere. Un qualcosa per cui la Juve continua a lavorare, soprattutto a sinistra. Dove si registra la volontà di restare da parte di Alex Sandro nonostante il contratto in scadenza con maxi-ingaggio che complica un'eventuale partenza, ma anche diversi interessamenti per Luca Pellegrini che pensa a un ritorno alla Roma mentre viene cercato soprattutto in Premier da Fulham e West Ham. Nel caso in cui partisse (almeno) uno tra i terzini attualmente in rosa, senza dimenticare il recente rinnovo di Mattia De Sciglio, la Juve proverebbe a mettere a segno (almeno) un colpo di prospettiva: con un nome in pole da tempo, quello dell'olandese Owen Wijndal.