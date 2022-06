"Juve, Allegri stregato da Vrioni: l'attaccante sarà testato in ritiro"

Tra i talenti valorizzati dall’ Under 23 della Juventus nella sua giovane, ma già intensa, cronistoria c’è anche Giacomo Vrioni , l’attaccante marchigiano, ma di passaporto albanese in virtù delle origini dei genitori e nel giro della nazionale allenata da Edy Reja , tuttora di proprietà del club bianconero e reduce dal titolo di capocannoniere della Bundesliga austriaca.

La carriera di Vrioni è stata finora molto particolare. Prodotto del vivaio della Sampdoria, dopo alcune non entusiasmanti apparizioni tra Serie B e C nel giocatore ha creduto la Juventus, che lo ha prima aggregato all’Under 23 e poi alla prima squadra, con tanto di debutto in Serie A nell’ultima partita della stagione 2019-’20, sotto la gestione Sarri . La rottura del perone nella stagione successiva ha fatto da preludio alla cessione in prestito allo Swarovski Tirol , formazione della massima divisione austriaca nella quale Vrioni è letteralmente esploso, segnando 21 reti tra campionato e coppa.

"Allegri blocca la cessione di Vrioni"

Un rendimento che ha attirato le attenzioni di diversi club italiani, ma anche dello stesso Max Allegri. Secondo quanto riportato dal portale albanese Supersport la società più interessata sarebbe proprio la Sampdoria, che si è fatta avanti con la Juve per un prestito. Il club bianconero però sembra voler prendere tempo proprio su input di Allegri, deciso a valutare Vrioni durante il ritiro estivo e magari anche la tournée negli Stati Uniti in programma per luglio. Vrioni sembra quindi destinato a restare in bianconero almeno per la prima parte dell’estate con il club pronto anche a valutare eventuali proposte per la cessione a titolo definitivo: la Juve valuta il cartellino del giocatore circa 10 milioni.