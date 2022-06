Pogba torna in Guinea: l'accoglienza è da re

Pogba re a Conakry: guineani in delirio per Paul

Il video, pubblicato da 'Espn Fc', svela infatti l’accoglienza letteralmente trionfale che il Polpo ha ricevuto a Conakry, capitale del paese africano di cui è originario. Traffico letteralmente in tilt, decine di migliaia di tifosi e fans di Pogba che si sono riversati sulle strade della capitale, a piedi, in moto, in auto e con ogni mezzo possibile, per salutare colui che da quelle parti è comprensibilmente un vero e proprio mito. Paul dal canto proprio è parso emozionato a bordo dell’auto che gli ha permesso di girare le vie della capitale come un re, salutando avvolto nella bandiera del piccolo paese africano dove sono nati i genitori di Pogba, la madre Yeo e il padre Fassou Antoine, scomparso nel 2017.