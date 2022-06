Di Maria, segnali di avvicinamento alla Juve: la situazione

TORINO - C'è Paul Pogba accolto come una stella in Guinea, il suo tour tra eventi promozionali e altri benefici prosegue. L'arrivo a Torino è sempre previsto per inizio luglio, salvo cambi di programma (tutt'altro che da escludere), l'accordo con la Juve è blindato ormai da tempo, comunque vadano a finire tutte le altre trattative rimarrà in ogni caso Pogba il grande colpo del mercato bianconero. E alla Continassa si lavora sempre per fare in modo che il secondo sia Angel Di Maria. Il tormentone sembra proprio possa terminare in questi giorni. Se fino alla scorsa settimana era più la Juve a chiedere, credere, sperare che potesse arrivare il verdetto del Fideo, ora per la prima volta è anche l'entourage di Di Maria a far filtrare il messaggio che la risposta arriverà nell'arco di pochi giorni. Cauto ottimismo continua a respirarsi in casa Juve, l'ultima proposta da 7 milioni netti per un solo anno (magari con opzione per il secondo) è quanto di meglio Di Maria abbia ricevuto in assoluto, i segnali attesi da Barcellona non sono arrivati. Manca solo la risposta del giocatore, il partito del sì è quello che si rafforza ogni ora di più.