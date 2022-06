Juve, incontro con Rafaela Pimenta per Pogba e non solo

TORINO - Si è tenuto questo mattin un incontro la Juve e Rafaela Pimenta, l'agente di Paul Pogba (e molti altri). Non si è parlato ovviamente solo del "Pogback", una trattativa definita da 20 giorni ormai e che sarà ratificata solo a luglio per motivazioni fiscali .

Incontro Juve-Pimenta

Nella scuderia della Pimenta, colei che insieme a Enzo Raiola ha preso in mano la gestione dei calciatori di Mino Raiola (scomparso lo scorso 30 aprile), ci sono infatti altri nomi presenti nell'organico della Juve. Si tratta di Matthijs De Ligt, Wesley, Luca Pellegrini e Moise Kean. Nel corso dell'incontro sono state analizzate tutte le loro situazioni, per capire quali possano essere le soluzioni migliori per il futuro.