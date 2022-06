Di Maria, la Juve resta in sospeso in attesa del segnale definitivo

Il Fideo prende tempo. Angel Di Maria non ha ancora sciolto la riserva sul proprio futuro: Juve o Barcellona? La risposta al quesito più gettonato dell’estate del mercato ancora non c’è. Il campione argentino, infatti, non ha ancora deciso e, al momento, si sta concentrando più sulle vacanze a Ibiza , con la famiglia e gli amici-colleghi Paredes e Lo Celso, che sul pianificare la prossima stagione.

Il Fideo prende tempo, appunto. Così la Juve resta in sospeso , in attesa di un segnale definitivo. E’ chiaro che nei pensieri di Di Maria ci sia sempre il Barça : la sua intenzione è quella di attendere il più possibile l’ evoluzione positiva della situazione economica del club catalano, che deve rientrare nei parametri stabiliti dalla Liga spagnola per poter tesserare nuovi giocatori.

Angel spera di poter essere il prossimo e di potersi accasare al Camp Nou, come auspica pure sua moglie Jorgelina, prima di far rientro a casa al Rosario Central, l’anno prossimo. Quanto potrà durare, però, questa attesa? Non troppo, perchè la nuova stagione è ormai dietro l’angolo. Per questo la Juve non demorde e ostenta fiducia. L’offerta di 7 milioni per un anno (più opzione in favore del calciatore per una eventuale seconda stagione) è lì, deve solo essere accettata. La telenovela, intanto, continua. Fino al weekend o anche oltre?