Juve, che ne sarà della difesa? Tutti i nomi per Allegri

TORINO - E ora, senza Chiellini e forse De Ligt, che ne sarà della difesa della Juve? Il reparto su cui i bianconeri hanno costruito il ciclo dei nove scudetti consecutivi, risultando per otto anni di fila il meno battuto del campionato, sta cambiando volto. Del nucleo storico resta ormai soltanto Bonucci, leader, prossimo capitano e ponte tra il presente e il futuro. Già, il futuro: De Ligt avrebbe dovuto essere l’erede di Leo e di Chiellini ma la storia sta prendendo una direzione differente. L’addio di Matthijs aprirebbe una voragine nella retroguardia juventina, considerando che c’è già la necessità di riempire il vuoto lasciato dal capitano ormai pronto, dopo diciassette anni, ad iniziare l’avventura in Mls. L’eredità di Chiellini, infatti, non può essere affidata in toto alle giovani e pur promettenti spalle di Federico Gatti, difensore rivelazione dell’ultima serie B, già acquistato a gennaio dal Frosinone e ora pronto, dopo l’exploit in Nazionale, a giocarsi la grande chance con la Juve.

Mercato Juve, gli obiettivi in difesa Servono ulteriori innesti di caratura ed esperienza per rialzare il muro davanti a Szczesny, al netto della duttilità di Danilo che rende il brasiliano utile anche al centro e non solo sulla fascia. Alla Continassa si riflette sulle possibili piste. La rosa dei potenziali obiettivi comprende innanzitutto Gabriel Magalhaes, brasiliano dell’Arsenal. Con i Gunners si potrebbe ragionare su un affare più ampio che potrebbe comprendere pure Arthur, che non dispiace ai londinesi. Un’alternativa (complicata) porta a Milenkovic ma sul serbo della Fiorentina c’è forte l’Inter. Una soluzione low cost potrebbe essere Romagnoli: sull’ex capitano del Milan, svincolato, si sta muovendo da tempo la Lazio ma al momento non ha ancora raggiunto un accordo. Non è escluso che il suo nome possa essere stato fatto nell’incontro di ieri con Rafaela Pimenta, che gestisce anche Alessio, oltre a De Ligt e tanti altri.