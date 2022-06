“Juve, Rabiot vuole andare a giocare in Premier League”

“Rabiot costa 15-20 milioni di euro”

Essendo piuttosto vicino alla scadenza del contratto, Rabiot costerebbe tra i 15 e i 20 milioni di euro. Il suo obiettivo sarebbe andare a giocare in una squadra che farà la prossima Champions League, ma per ora non ci sarebbero trattative in piedi. Il nazionale francese sarebbe però convinto di poter fare bene in Inghilterra, addirittura entusiasta di andarci a giocare.

Rabiot, dai tempi del Paris Saint Germain, ha un ottimo rapporto con l'allora allenatore del Psg, ossia Thomas Tuchel, oggi al Chelsea. Questi non avrebbe voluto che Rabiot se ne andasse a suo tempo e potrebbe essere tentato dal rivolerlo ora che è disponibile. Finora, però, non c'è stato alcun contatto con i londinesi. Ci sarebbe anche lo stesso Psg che potrebbe rivolgere Adrien, ma il giocatore non mostra interesse a tornare in Francia.

“Rabiot, la Juve sa da febbraio della sua richiesta”

Gli agenti di Rabiot avrebbero informato la Juve di voler andare via all'inizio del mese di febbraio. Le trattative, come al solito, sono affidate a Veronique Rabiot. I bianconeri si ritroveranno il prossimo 11 luglio e, per quella data, il giocatore francese vorrebbe aver già sistemato il suo futuro, ma è comunque pronto ad aspettare l'offerta giusta. Anche se, a cinque mesi dai Mondiali, cambiare club e Paese potrebbe essere un rischio. Ma Rabiot è convinto che si ambienterebbe presto in Premier League perché il campionato si adatterebbe al suo stile di gioco.

Come detto, Rabiot preferirebbe Liverpool, Manchester City, Chelsea o Tottenham, ma bisognerà capire cosa succederebbe se gli arrivasse un'offerta dall'Arsenal o dal Manchester United. Si è parlato anche di un interessamento del Newcastle, ma non ci sono conferme in merito.