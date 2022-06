Pirlo, niente Ramsey al Karagümrük; il presidente: "Accordo mancato col giocatore"

Pirlo, niente Ramsey al Fatih Karagümrük: "Accordo mancato", spiega il patron

Ramsey, al rientro dopo il prestito (non esattamente esaltante) in Scozia col Glasgow Rangers, ha ancora un anno di contratto coi bianconeri. Hurman, al Sun, ha dichiarato: "Abbiamo parlato col giocatore, cercavamo un accordo, ma poi ci siamo arresi".

Ramsey: la Juve dovrà trovare, ancora una volta, una pista alternativa

Una trattativa andata a certe quarantotto in breve tempo. L'accordo che manca è quello col giocatore, non certo con la Juve che continua a cercare un modo per disfarsi dell'ingaggio del gallese dopo aver sperato nell'opzione di riscatto, poi non esercitata, da parte dei Rangers con cui Ramsey ha fallito - nella finale di Siviglia allo stadio "Sanchez-Pizjuan" - il rigore che ha di fatto consegnato l'Europa League all'Eintracht Francoforte.