Di Maria: la moglie inizia a seguire la Juve su Instagram

Di Maria: Jorgelina Cardoso segue 420 profili

Jorgelina Cardoso ha aggiunto nelle ultime ore la Juve tra i 420 profili Instagram che segue. Ma chi è la moglie di Di Maria? La coppia ha due figlie, Mia e Pia. Con la prima ci sono stati diversi problemi perché è nata prematura, ma fortunatamente le cose poi sono andate per il meglio. Dopo qualche tempo è nata la secondogenita. E la famiglia è molto importante per Angel e Jorgelina.

La moglie del calciatore sudamericano, poco tempo fa, era intervenuta a gamba tesa contro il Psg per la decisione di non rinnovare il contratto al Fideo: “Trentaquattro anni non sono niente se il tuo calcio dice che sei ancora giovane. I dirigenti ti hanno detto addio. Un'altra squadra beneficerà dei tuoi servizi come meriti e tirerà fuori il meglio di te”. Era stata anche inquadrata ripetutamente, in lacrime, al Parco dei Principi per l'ultima del marito in maglia Psg.

La Juve è dunque avvisata: Jorgelina ha un bel caratterino. E incide molto sulle scelte di Angel.