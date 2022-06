Il vice presidente della Cremonese: “Fagioli e Zanimacchia? Stiamo parlando con la Juve”

La Cremonese si rifà il look in vista del ritorno in Serie A dopo la promozione avvenuta poche settimane fa. Oggi per la società grigiorossa è stato un giorno di festa visto che c'è stata la premiazione da parte della Regione Lombardia per il salto dalla B alla massima serie. E questa è stata anche l'occasione per intercettare Maurizio Ferraroni , vice presidente della Cremonese, e chiedere alcune notizie di calciomercato.

Cremonese, ripartire dal talento di Fagioli e Zanimacchia

La Cremonese ha perso il condottiero della promozione, Pecchia, che ha deciso per una nuova avventura. Ferraroni se ne dispiace: “Ha accettato una nuova sfida e c'è da dare atto alla proprietà che lo ha lasciato libero nonostante il contratto biennale”. Riparte dal nuovo tecnico, dunque, la formazione grigiorossa e dalla certezza che in questa sessione di mercato non farà follie: “Non vogliamo fare pazzie perché con le cifre odierne si rischia di fari male. Il tempo ci insegna che non sempre spendere tanto si traduce in vittorie sul campo. L'anno scorso abbiamo vinto col gruppo e non con un singolo”.

Ecco allora che si punterà ancora sui prestiti. Si vorrebbe ripartire da Fagioli e Zanimacchia, con il primo in particolare che ha stupito tutti al primo anno da titolare in Serie A: “Stiamo parlando con la Juve per la loro riconferma. Sono due giocatori molto ambiti e quindi non sarà facile, cercheremo di avere una squadra competitiva. Se questi due giocatori non torneranno, ne arriveranno altri”.