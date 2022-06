Dalla Spagna: "Morata ha deciso di restare all'Atletico Madrid"

Dallo scorso 16 giugno Alvaro Morata è tornato ad essere a tutti gli effetti un giocatore dell’Atletico Madrid, dopo che la Juventus non ha esercitato il diritto di riscatto in tempo utile in base agli accordi presi con i Colchoneros.

L'Atletico Madrid riaccoglie Morata La domanda successiva è per quanto il centravanti della nazionale spagnola resterà agli ordini di Diego Simeone. Sul fronte bianconero le attenzioni sono rivolte alle chiusure degli affari Di Maria e Pogba, la possibilità che i negoziati con l’Atletico si riaprano per provare a riportare Morata a Torino sulla base di uno sconto rispetto ai 35 milioni richiesti dal club di Madrid ci sono, ma sembrano assottigliarsi giorno dopo giorno.

"Morata ha deciso di restare all'Atletico Madrid" Anzi, in base a quanto riportato in Spagna, Morata sembra destinato a restare tra le fila dell’Atletico. Ne è convinto El 'Partitazo de Cope', il cui giornalista Antonio Ruiz è sicuro che all’interno dell’entourage di Morata la decisione sia stata presa: nella stagione 2022-’23, quella che porterà al Mondiale in Qatar, Alvaro riproverà a conquistare la fiducia di Simeone, dopo che la prima annata con i Colchoneros non è stata felice, con appena realizzati nel 2019-’20.