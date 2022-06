“De Ligt, il Chelsea offre Werner o Pulisic: la Juve preferirebbe l'americano”

Il Chelsea bussa forte al campionato italiano per assicurarsi un difensore centrale dopo la partenza di Rudiger e Christensen . Ci sono almeno tre obiettivi che giocano nella nostra Serie A che interessano a Tuchel: Skriniar, Koulibaly e De Ligt . La priorità sarebbe proprio l'olandese della Juve , per cui i bianconeri chiedono i 120 milioni della clausola rescissoria. Troppi per il Chelsea che vorrebbe inserire delle contropartite tecniche. E da questo punto di vista, c'è una novità raccontata oggi dal Daily Mail.

“De Ligt, punto d'incontro su Pulisic?”

Oltre all'attaccante Timo Werner, che il Chelsea aveva inserito come possibile contropartita per De Ligt, oggi spunta il nome anche dell'americano Christian Pulisic. Secondo il Daily Mail, proprio quest'ultimo sarebbe il preferito dalla Juve che, invece, non accetterebbe Werner. Ci sarà, dunque, un punto d'incontro sul calciatore americano o i bianconeri continueranno a chiedere soltanto soldi? In questo caso, il Chelsea dirotterebbe le sue attenzioni su Skriniar, con il Psg che però al momento è in vantaggio, per il quale l'Inter chiede 70 milioni, o su Koulibaly, che il Napoli valuta ancora meno essendo vicino alla scadenza.

Pulisic: con il Chelsea ha vinto la Champions League

Pulisic ha origini croate, il padre Mark giocò per otto anni a livello professionistico con la squadra di soccer indoor dell'Harrisburg Heat, e poi intraprese la carriera di allenatore. Anche il cugino Will è un calciatore. L'americano del Chelsea è un trequartista o esterno d'attacco dalle buone doti tecniche. È molto veloce e ha visione di gioco, molti gli assist al suo attivo.

Classe 1998, è arrivato in Europa nel 2015-2016 grazie al Borussia Dortmund, con cui ha giocato fino al 2019. Quindi c'è stato il trasferimento al Chelsea per 64 milioni di euro. Con i Blues ha conquistato la Champions League, diventando il primo americano a giocare una finale continentale e il secondo a vincerla dopo Jovan Kirovski nel 1997, che però non scese in campo durante la gara,