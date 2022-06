"Chelsea, De Ligt è la prima scelta: in arrivo una nuova offerta alla Juve"

Difensori cercasi. Dopo il passaggio di proprietà i tifosi del Chelsea, ma anche il tecnico Thomas Tuchel , sono ancora in attesa dei primi rinforzi per la prossima stagione. Una situazione curiosamente simile a quella che si è creata in casa Milan, con la differenza però che i Blues non arrivano da una stagione trionfale.

Chelsea a caccia di difensori

Chiusa la lunga era di Marina Granovskaia, a seguire il mercato è direttamente il nuovo presidente Todd Boehly, ma più poteri in sede di campagna acquisti dovrebbero essere concessi anche allo stesso Tuchel. Il primo obiettivo, anzi i primi obiettivi, dovrebbero riguardare la difesa, reparto che necessita di rinforzi in vista della prossima stagione anche alla luce delle partenze a parametro zero di Andreas Christensen e Anthony Rüdiger, rispettivamente in direzione Barcellona e Real Madrid.

"De Ligt primo obiettivo per il Chelsea per la difesa"

Non è un mistero che uno dei giocatori seguiti dal Chelsea per la retroguardia sia Matthijs De Ligt, ma altrettanto noto è che la Juventus non sembra disposta a fare sconti per il difensore olandese. Secondo quanto riportato dal 'Mirror', il Chelsea considererebbe l’ex Ajax la prima scelta per il reparto, ma non sembrano disposti ad accontentare le richieste dei torinesi: i dirigenti della Juve hanno infatti informato di non essere disposti a prendere in considerazione offerte di troppo inferiori al valore della clausola rescissoria pari a 120 milioni presente nel contratto che lega De Ligt alla Juve fino al giugno 2024.