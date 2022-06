"Gnabry con il cappellino della Juve", la Bild scalda i tifosi bianconeri

In scadenza di contratto nel 2023 e al momento lontano dall'accordo con il Bayern Monaco per il rinnovo, Serge Gnabry è uno dei giocatori più chiacchierati del calciomercato estivo in Germania. L'attaccante tedesco, accostato tra i diversi club anche alla Juventus, ha pubblicato giovedì una storia su Instagram in cui indossa il cappellino del club bianconero, infiammando così i tifosi della Vecchia Signora.

Gnabry con il cappellino della Juve, la Bild: "Ha rivelato il suo futuro?" La Bild ha ripreso immediatamente il post, alimentando (scherzosamente) i sospetti di un suo possibile accordo con la Juventus, visto che il giocatore esita a firmare il rinnovo offerto dal club bavarese, in cui milita con grande successo dal 2018. Secondo il giornale tedesco, il Bayern ha offerto uno mega stipendio annuale da 19 milioni di euro, che il giocatore non ha ancora autografato perché probabilmente in contatto con un grande club.