Morata e la Juve: non è ancora finita. Cosa può succedere

TORINO - Per ora, ciao. È arrivato il 30 giugno e la Juve ha colto l'occasione per salutare Paulo Dybala e Federico Bernardeschi, giunti al termine del loro contratto: per loro l'avventura bianconera termina qui, come noto. Ma è stato anche il momento giusto per congedare pure Alvaro Morata, tornato ufficialmente all'Atletico Madrid: come noto da tempo, la Juve non ha esercitato il diritto di riscatto fissato a quota 35 milioni, né è riuscita a trovare un nuovo accordo con il club spagnolo. Termina quindi dopo due stagioni la seconda avventura in bianconero di Morata, ma la parola fine non è detto che sia stata già scritta. Perché la Juve attende di vedere come si svilupperanno le prossime settimane, se dovessero poi riproporsi condizioni favorevoli potrebbe anche tornare all'attacco.

Mercato Juve, la situazione Morata Ora Morata torna all'Atletico, in assenza di alternative dal mercato dovrebbe colmare almeno momentaneamente il vuoto lasciato da Luis Suarez. I Colchoneros nelle scorse settimane hanno rifiutato tre ipotesi presentate dalla Juve: no all'offerta da 15 milioni, no alla proposta di un nuovo prestito con opzione di riscatto dopo rinnovo tattico di Morata, no a contropartite tecniche (sul piatto i vari Rugani e Kean, ma anche Rabiot e Zakaria). L'interesse dell'Arsenal e del Barcellona nel frattempo si è decisamente raffreddato. La Juve invece c'è, c'è ancora, non ha fretta e non esclude un nuovo tentativo, magari in chiusura di mercato.