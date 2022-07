Adrien Rabiot potrebbe lasciare la Juve e provare una nuova esperienza, in Premier League. Come riporta The Indipendent, il calciatore francese dei bianconeri è finito nel mirino dell'allenatore del Liverpool Klopp. Secondo il giornale inglese, il club bianconero di Torino avrebbe prima chiesto come contropartita Naby Keita, per poi virare sull'attaccante brasiliano Roberto Firmino, reduce da una stagione tutt'altro che fortunata con i Reds.