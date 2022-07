“Badiashile-Juve: cresce la concorrenza da Premier e Liga”

“Badiashile: per Allegri non è ancora maturo”

Il sito Transfermarkt stima un valore di 30 milioni di euro per il 21enne. Rmc Sport fa sapere che il Siviglia, in previsione della cessione di Koundè, avrebbe posato gli occhi sul giocatore, che anche la Juve sta seguendo come possibile sostituto di De Ligt. Allegri, però, non sarebbe troppo convinto dell'operazione in quanto considererebbe Badiashile ancora non sufficientemente maturo per giocare ad alti livelli.