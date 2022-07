"La Juve si muove per Kimpembe: il Psg pensa a Szalai"

In attesa di ufficializzare gli arrivi a parametro zero di Angel Di Maria e di Paul Pogba , la Juventus si sta già muovendo sulla difesa e alla possibilità di fare a meno di Matthijs De Ligt .

Juve, De Ligt può partire

Il centrale olandese è nel mirino di diversi top club inglesi, su tutti Chelsea e Manchester United e il club bianconero non sembra deciso a fare le barricate. Certo per portare via l’ex Ajax servirà l’offerta giusta, ma in considerazione dei “mal di pancia” espressi di recente dal giocatore e del contratto in scadenza nel 2024, l’addio di De Ligt alla Juventus dopo tre stagioni non è un’ipotesi remota.

"Il Psg pensa a Szalai in caso di partenza di Kimpbembe"

A suffragare tale scenario sono le indicazioni che vengono dalla Turchia, dove il sito 'Fanatik' riporta l’interessamento del Psg per il centrale ungherese del Fenerbahce Attila Szalai, che sarebbe il giocatore prescelto dalla difesa del club campione di Francia in caso di partenza di Presnel Kimpembe. Il difensore classe '95 della nazionale francese, prodotto del vivaio del Psg e in prima squadra dal 2014, sarebbe il primo obiettivo della Juventus in caso di partenza di De Ligt.