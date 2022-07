Di Maria e Pogba, ci siamo: sui social scoppia la flightradar-mania

TORINO - Arrivano. Sono i primi colpi (e che colpi) di mercato della Juve. Che ha lavorato a lungo per riuscire a dare a Max Allegri ciò che voleva, almeno per cominciare: Paul Pogba e Angel Di Maria. Non bastano e non basteranno, ma l'allenatore bianconero voleva loro due e li avrà. Mentre la Juve ufficializza l'inizio della preparazione estiva a pieni ranghi solo a partire da domenica 10 luglio, con la Continassa che aprirà le sue porte già da lunedì 4 per chi dovrà recuperare dagli infortuni o non ha avuto impegni extra con le nazionali, sui social è tornata la flightradar-mania per provare a intercettare gli arrivi di Pogba e Di Maria. Esercizio per i tifosi, appunto: perché al di là di tempi per gli ultimi passaggi come firme, visite, annunci, comunque Pogba e Di Maria arriveranno. E sarà già tutta un'altra Juve.

Mercato Juve, fattore De Ligt Ma non basteranno. Continua a servire almeno un altro attaccante che possa fare da vice-Vlahovic e allo stesso tempo garantirgli una spalla in alcune circostanze, a tale proposito è tutt'altro che da escludere un altro assalto ad Alvaro Morata quando le acque si saranno calmate dopo gli ultimi no incassati dall'Atletico Madrid. E aspettando di trovare una nuova sistemazione per Moise Kean (sempre viva l'ipotesi di uno scambio con il Psg per Leandro Paredes), si temporeggia sul fronte Filip Kostic con l'Eintracht Francoforte: c'è l'intesa per l'ingaggio, ballano ancora 5 milioni tra domanda e offerta. Con Nicolò Zaniolo sempre sullo sfondo. Ma è in difesa che si attendono grandi manovre. A sinistra non è ancora arrivato l'ok di Radu Dragusin al Genoa per poter completare l'acquisto di Andrea Cambiaso. Al centro si attendono segnali concreti dal Chelsea o magari da uno dei club di Manchester per Matthijs de Ligt: l'offerta giusta, quella a tre cifre, non è ancora arrivata. Con la Juve che la aspetta in tempi non troppo lunghi, dovendo rigirare l'investimento non più per un solo centrale ma almeno per due: da Benoit Badiashile ad Aymeric Laporte, Presnel Kimpembe, Manuel Akanji e Gabriel, senza dimenticare gli intrecci che si osserva dalla finestra come quelli legati a Gleison Bremer o magari a Kalidou Koulibaly.