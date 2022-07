“Chelsea, la chiave per De Ligt è il manager Tuchel”

Il Chelsea sarebbe la squadra favorita per acquisire dalla Juve Matthijs De Ligt. Lo scrive l'Independent che spiega anche i motivi per cui si sbilancia così tanto: Thomas Tuchel sarebbe in grado di tirare fuori il meglio dai difensore, il che susciterebbe nell'olandese una forte ammirazione. Tanto che il giocatore della Juve non vedrebbe l'ora di essere allenato da lui. De Ligt sarebbe rimasto affascinato da come per esempio è cresciuto Rudiger nel Chelsea.

“La Juve è pronta a cedere De Ligt e non a 120 milioni” Secondo il sito del giornale inglese, la Juve avrebbe ormai accettato di cedere quest'estate il 22enne. E il Chelsea avrebbe messo sul piatto una parte del pagamento in contanti e una parte in giocatori (Pulisic o Werner). Sono convinti, in Inghilterra, che la voglia del giocatore di andare al Chelsea abbia anche un po' ammorbidito la Juve per quel che riguarda la cifra richiesta, dunque inferiore alla clausola da 120 milioni di euro.