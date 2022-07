Juve-Di Maria, messaggio social della moglie: Story con cuoricini bianconeri

Di segnale social in segnale social, l’amore tra Angel Di Maria e la Juventus è ormai scoppiato. Anzi, tra la famiglia Di Maria e la Juventus , visto che se il Fideo non ha ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali sul proprio futuro, che sembra però destinato a tingersi presto di bianconero, i messaggi lanciati dalla moglie del Fideo sono sempre più chiari.

Tra le tante Story che animano il profilo di Jorgelina, spicca infatti quella che vede la donna in vacanza in barca insieme al marito. I due sorridenti sono ritratti in uno scatto in bianco e nero , gli stessi colori ripresi dai due cuoricini sistemati in fondo alla Story, dove campeggia anche il tag che Cardoso ha voluto fare del marito.

Juve-Di Maria, il matrimonio è a un passo

Insomma, tutto lascia ormai pensare che una volta finiti gli ultimi giorni della vacanza supplementare di cui Di Maria potrà godere dopo le fatiche di giugno con la propria nazionale, compreso il 3-0 all’Italia nella Finalissima di Wembley dove il Fideo è stato l’mvp tra gol e assist, la Di Maria’s family si trasferirà in blocco a Torino per l’inizio di una stagione che nei piani della società dovrà essere vincente, come in quelli del giocatore, deciso a mettere altri titoli nella propria sterminata bacheca e a prepararsi al meglio in vista del Mondiale del prossimo autunno in Qatar.