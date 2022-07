“Firmino potrebbe lasciare il Liverpool”, la Juve attende interessata

Dopo sette anni potrebbe essere arrivata al capolinea la storia di Roberto Firmino con il Liverpool. Lo scrive As. Arrivò ad Anfield dall'Hoffenheim, affermandosi in Premier League come uno dei migliori numeri 9, titolare indiscusso e assistman per Salah e Mané. La stagione post pandemia, però, ha visto il Liverpool in caduta libera, con tanti infortunati, con la punta che ha giocato 47 partite segnando solo 9 gol e fornendo 9 assist. Non è stato molto utilizzato da Klopp. La scorsa stagione di partite ne ha disputate appena 35, migliorando però le prestazioni della stagione precedente, in particolare in Champions con 5 gol in 7 presenze.