Di Maria verso la Juve: “Le vacanze sono terminate”

Angel Di Maria ha finito le sue vacanze estive e si prepara per approdare nel campionato italiano, alla Juve, dove avrà il compito di non far rimpiangere Paulo Dybala. Il Fideo ha pubblicato su Instagram una foto con gli amici e la famiglia per salutare ufficialmente il mare e la comitiva. Tanti i commenti dei tifosi bianconeri che hanno invitato l'argentino a fare presto a raggiungere Torino.

Di Maria saluta l'estate: “Ci mancherete amici” Di Maria è su una barca, insieme ad altre cinque persone (una è la moglie), e posta: “Una bella vacanza con la famiglia e gli amici è finita. Ci mancherete amici”. Bisogna ripensare al lavoro, ossia al calcio, nell'anno in cui il giocatore ex Paris Saint Germain punta decisamente i Mondiali in Qatar con l'Argentina. Prima, però, c'è appunto l'inizio dell'avventura con la Juve: nei prossimi giorni si attende l'ufficialità dell'acquisto da parte dei bianconeri. Il 10 luglio ci sarà l'inizio del ritiro in vista della prossima stagione.