Juventus, addio ufficiale a Vrioni: giocherà in MLS

La Juventus saluta Giacomo Vrioni : l'attaccante classe 1998 si è trasferito a titolo definitivo al New England Revolution , e nella prossima stagione giocherà in MLS, il massimo campionato nordamericano.

Juve, Vrioni ceduto in America per 4 milioni di euro

"Foxborough, Massachusetts. Questa la prossima destinazione di Giacomo Vrioni, che a partire dalla prossima stagione giocherà in MLS - è la nota della società bianconera -. È ufficiale, infatti, il suo passaggio a titolo definitivo al New England Revolution, ed è il primo trasferimento nel massimo campionato statunitense di un giovane che ha sposato il progetto Under 23". Vrioni si trasferisce a titolo definitivo per la cifra di 4 milioni di euro.