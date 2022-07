Juve, ecco Pogba e Di Maria: programmate le visite mediche nel weekend

Juve, Pogba e Di Maria arrivano nel weekend

Si accende il mercato della Juve, che lunedì inizierà ufficialmente il ritiro in vista della prossima stagione. Pogba sta per tornare in bianconero dopo sei stagioni con più bassi che alti al Manchester United: il campione del mondo 2018 è atteso sabato a Torino per le visite e la firma sul contratto di quattro anni, già definito da tempo. Nelle stesse ore è previsto anche l'arrivo dell'ex Psg, che ha trovato l'intesa con il club piemontese dopo una lunga trattativa per un contratto annuale a 7 milioni di euro, ora solo da firmare dopo aver sistemato gli ultimi dettagli burocratici. Anche per lui visite mediche in vista.