"Juve, no al Bayern per Pavard come contropartita per De Ligt"

La Juventus ha rispedito al mittente l'offerta del Bayern Monaco per Matthijs De Ligt. Quanto meno, secondo Sky Germania, avrebbe rifiutato Benjamin Pavard come contropartita tecnica, utilizzata per cercare di avvicinare le richieste dei bianconeri per il difensore olandesi, pari a 90-100 milioni. O comunque non inferiore agli ottanta per sedersi al tavolo della trattativa.