“Chelsea vuole chiudere per De Ligt entro il weekend, ma c'è anche il Bayern Monaco”

Il Chelsea si muove con decisione perché, entro questa settimana, vuole chiudere per uno dei due difensori centrali a cui sta dando la caccia, Aké del Manchester City e De Ligt della Juve. Tuchel ha urgenza di avere un difensore prima della partenza di sabato per la tournée in America. Persi Rudiger e Christensen, i Blues sono rimasti con la coperta corta nelle retrovie. A parlare della situazione è il sito Standard.

“Chelsea, più vicino Akè di De Ligt” Per De Ligt, gli inglesi hanno un concorrente scomodo come il Bayern Monaco – secondo la Bild i tedeschi avrebbero ottenuto il sì del giocatore – che però non vuole essere coinvolto in aste anche perché il Chelsea ha una maggiore possibilità economica dei bavaresi. Il Bayern provò a ingaggiare De Ligt già nel 2019, ma ora l'allenatore Nagelsmann e il direttore sportivo Salihamidzic fanno sapere di aver già contattato personalmente l'olandese della Juve.