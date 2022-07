Matthäus: "De Ligt? Mi chiedo dove il Bayern prenda tutti questi soldi"

Il grande ex del Bayern Monaco Lothar Matthäus in un'intervista al quotidiano Bild ha espresso il suo scetticismo in merito al trasferimento di Matthijs De Ligt dalla Juventus al club bavarese.

De Ligt, Matthäus: "Il Bayern dove prende tutti questi soldi?"

"Mi chiedo da dove provengano così tanti soldi all'improvviso - ha dichiarato Matthäus -. Fino a poco tempo fa si diceva che c'erano state meno entrate dalle tv a causa della pandemia. Per quello non si è arrivati ad un accordo per il rinnovo di Robert Lewandowski, e anche la situazione di Serge Gnabry continua ad essere in bilico. Poi arriva Sadio Mané per 41 milioni di euro, e devono arrivare Konrad Laimer per 30 milioni e De Ligt per 60, 70, 80 milioni...".