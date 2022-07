Juve, Di Maria è sbarcato a Torino: ora visite e firma

Con un volo da Parigi, Angel Di Maria è sbarcato all'aeroporto di Caselle a Torino dove inizierà la sua nuova avventura professionale con la maglia della Juventus. El Fideo sosterrà le visite mediche nella mattinata di domani (venerdì 8 luglio) dopodiché la firma sul contratto di un solo anno (l'opzione di rinnovo non sarebbe infatti, ad oggi, contemplata) a 7 milioni di euro prima di realizzare il suo desiderio di tornare, la stagione ventura, nella sua casa del Rosario Central, in Argentina, club che l'ha lanciato e attualmente allenato da un ex illustre bianconero come Carlos Tevez con cui Di Maria ha condiviso l'esperienza in Albiceleste. Il trequartista dovrebbe già essere a disposizione per il raduno vero e proprio, previsto lunedì 11.

Juve, Di Maria è a Torino. Ora visite mediche e firma El Fideo si è convinto durante le sue vacanze a Ibiza in compagnia dei suoi compagni di nazionale (Lionel Messi compreso). Ed è stato fortemente voluto da Massimiliano Allegri, che ha insistito con la società per averlo, anche quando l'affare sembrava ormai sfumato, proprio per la questione del solo anno di ingaggio. Da lui la Juve non chiede e acquisisce un'abbondante dose di qualità in prova, ma anche tanta mentalità vincente: 28 i trofei conquistati nelle squadre di club, oltre a quelli sollevati con la Nazionale argentina.

Juve, la mentalità vincente di Angel Di Maria Il trequartista rosarino, classe 1988, è arriva dopo la fine del suo contratto col PSG, società per la quale ha giocato ben 7 anni. In Serie A Di Maria avrebbe la possibilità di vincere il titolo nazionale in ub quarto Paese, dopo quelli conquistati in Portogallo (Benfica), Spagna (Real Madrid) e Francia (Paris Saint-Germain). Cosa che, peraltro, non gli riuscì in Inghilterra con la maglia del Manchester United.