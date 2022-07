Pogba felicissimo, il messaggio ai tifosi della Juve: "Ci vediamo presto"

È un Pogba raggiante quello che si mostra sui social sul volo che lo porta da Miami a Torino. Il centrocampista francese sorride e manifesta tutta la propria felicità per la sua seconda esperienza in bianconero. Il Polpo non vede l'ora di iniziare ed è atteso nelle prossime ore a Caselle dove atterrerà con un volo privato partito da Miami. Il velivolo sul quale vola il campione del mondo è tracciato costantemente da migliaia di tifosi, impazziti per il suo ritorno alla Vecchia Signora.

Juve, tifosi impazziti per il ritorno di Pogba

Pogba, in tuta bianconera, indossa una bandana nera e con tanto di hashtag PogAlmostBack lancia un messaggio ai propri follower: "It's time (È tempo)". Poi guarda il finestrino e continua: "Ci vediamo presto", scoppiando poi in una grossa risata. Tantissimi i commenti sotto al video dei tifosi della Juve, letteralmente in visibilio per il ritorno del Polpo sotto la Mole. In una stories, invece, Paul mostra il monitor dal quale si vede la rotta che sta percorrendo l'aereo. Nel giorno di Angel Di Maria, a Torino cresce ora dopo ora l'attesa per l'arrivo anche di Pogba. Per i tifosi della Juve questo venerdì 8 luglio 2022 è un giorno davvero speciale.