Juve, ufficiale: De Winter in prestito all'Empoli

Koni De Winter è ufficialmente un nuovo giocatore dell'Empoli. Il classe 2002 va in prestito secco ai toscani dopo aver rinnovato il contratto fino al 2026 con la Juve. Il difensore centrale è arrivato a Torino nell'estate del 2018 e ora per lui si prospetta un nuovo step: un campionato intero in Serie A in una squadra che sa valorizzare i giovani.

De Winter: alcune apparizioni anche in prima squadra De Winter alla Juve ha bruciato le tappe. Inizi con l'Under 17, con 23 presenze, nel 2019-2020 va in Primavera, dove Koni gioca due stagioni ad alto livello. Il ragazzo di Anversa dimostra doti fisiche, tecniche e di leadership. Con la Juve Primavera gioca 39 partite, indossando il secondo anno in più occasioni la fascia da capitano. Arriva così il passaggio all'Under 23 in Serie C. Disputa 31 partite in tutte le competizioni e mette a segno i primi due gol da professionista.