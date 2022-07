“Paredes, il Psg fissa il prezzo: 35 milioni”

Il Psg mette in vetrina i suoi gioielli, che vuole vendere al miglior offerente. Secondo Le Parisien, sono ben 11 gli 'indesiderabili' che i campioni di Francia metteranno alla porta: per quattro di questi, però, il prezzo è piuttosto elevato. Come per il regista Leandro Paredes, che Campos non darà via per meno di 35 milioni, fa sapere l'Equipe.

“Paredes, il Psg vuole recuperare l'investimento fatto” Per Paredes, a giugno, è scattato il rinnovo automatico del contratto fino al 2024. Il Psg, però, lo ha messo sul mercato, senza la volontà di svenderlo. La dirigenza della capitale ha deciso di non scendere sotto i 35 milioni di euro, una cifra elevata, ma che permetterebbe di recuperare buona parte dei 47 milioni di euro spesi a gennaio 2019 per il suo acquisto. A questo tavolo, per Manchester United e Juve risulta particolarmente difficile sedersi. Questi sono i due club che avevano manifestato interesse per il giocatore argentino.