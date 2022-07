La Juve al completo: c'è anche De Ligt, ma presto saluta

Si ricomincia . Con il raduno inizia per davvero la stagione della Juve , che dovrà necessariamente essere quella del riscatto dopo che la deludente scorsa annata, chiusa senza titoli per la prima volta dopo dieci anni. Alla Continassa si sono presentati gli ultimi giocatori che hanno potuto godere di qualche giorno in più di vacanza pecche reduci dagli impegni con le rispettive Nazionali: Alex Sandro, Bonucci, Szczesny, McKennie, Locatelli, Rabiot, Ramsey, Ranocchia e De Ligt hanno sostenuto le visite mediche di rito.

Gli occhi del centinaio di tifosi presenti erano tutti puntati sull’olandese, la cui esperienza in bianconero appare ormai agli sgoccioli. "Non ci lasciare" lo hanno invitato i tifosi ma Matthijs è sempre più intenzionato a salutare la Signora. C’è il Bayern Monaco all’orizzonte, che deve però concretizzare l’interesse in una proposta da almeno 90-100 milioni per convincere la Juve. In corsa ci sono pure Chelsea e Manchester City, anche se De Ligt al momento strizza l’occhio ai bavaresi.