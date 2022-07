2023, Juve 100 anni di Agnelli. Perché dopo Di Maria e Pogba ora Zaniolo e Koulibaly

DE LIGT E ZANIOLO. Si capisce perché la stagione 2022/2023 sia particolarmente importante per la Juve che punta a onorare il Centenario Agnelliano tornando a vincere in Italia e, auspicabilmente in Europa, dove il suo ultimo trionfo è datato Roma, 22 maggio 1996, Juve-Ajax 5.-3 dopo i calci di rigore. E anche per questo motivo che, su precisa direttiva Agnelli-Elkann o Elkann-Agnelli, questa sessione estiva di mercato sia teatro di una campagna a tutto campo, culminata con il colpo Di Maria e il Grande Ritorno di Pogba. Per ora. Zaniolo e Koulibaly sono le due nuove mosse: se avessero successo, scatenerebbero ulteriormente la passione dei tifosi, già euforici per il francese campione del mondo e l'argentino campione del Sud America che in bacheca allinea 30 titoli, fra club e Nazionale (122 presenze, 25 gol). Zaniolo, in rotta con la Roma, può arrivare se parte de Ligt, destinazione Bayern in cambio di 90 milioni (Hasan Salihamidzic, direttore sportivo dei bavaresi, è atteso a Torino dopo che ieri Rafaela Pimenta, l'agente del Golden Boy Tuttosport 2018, ha di nuovo nicchiato sulla proposta di prolungamento del contratto sino al 2026, formulata dalla Juve.

DE LIGT E KOULIBALY. Il futuro di de Ligt si intreccia con il futuro di Koulibaly, al quale il Napoli ha offerto 30 milioni netti in 5 anni, proposta straordinaria per i parametri del club partenopeo e, a fine carriera, un ruolo dirigenziale nel club di De Laurentiis. "Il giocatore ha risposto che vuole pensarci. Intende guardarsi intorno", ha rivelato il direttore sportivo Cristiano Giuntoli, soggiungendo: "La Juve? Non c'è bisogno di trattare. Per noi, Koulibaly è incedibile". Parole chiare. Nella consapevolezza che, alla fine, l'ultima parola sarà di Kalidou. Il finale della storia è tutto da scrivere.