De Ligt, la Juve rifiuta l'offerta del Bayern: parti ancora lontane

Hasan Salihamidzic è tornato a Torino. Anche se solo per qualche ora. L’ex centrocampista della Juventus, in bianconero tra il 2007 e il 2011, si è rivisto in Italia nei panni di direttore sportivo del Bayern Monaco, interessato ad acquisire le prestazioni di Matthijs De Ligt.

Bayern-De Ligt, Salihamidzic non si sbilancia Il blitz del dirigente bosniaco non ha portato all’accordo tra le parti, anche se la volontà del difensore olandese, nel taccuino anche del Chelsea, sembra proprio quella di trasferirsi in Germania, ritenendo conclusa la propria esperienza alla Juventus. All’uscita dal luogo del summit il popolare “Brazzo” ha sfoderato il proprio consueto sorriso, senza però dare troppi indizi sullo stato delle negoziazioni neppure ai giornalisti della Bild che lo hanno “braccato”: “Quante sono le probabilità che De Ligt arrivi? Vorrei dirlo, ma non posso - il frettoloso commento di Salihamidzic - È sempre importante parlare, ora dobbiamo vedere cosa viene fuori".