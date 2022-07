Allegri: "La Juve parte per vincere. In Usa non vengono in tre"

La Juventus ha iniziato a lavorare in preparazione della nuova stagione sportiva, e oggi è il giorno delle conferenze stampa del tecnico Massimiliano Allegri e dell'attaccante Dusan Vlahovic.

"McKennie ci sarà molto utile" Allegri si mostra entusiasta e carico per quello che è il suo settimo anno in totale alla guida della Vecchia Signora, divisi in due esperienze diverse. Oltre a non sembrare preoccupato dalla possibile perdita di De Ligt, il tecnico bianconero ci tiene anche a togliere dal mercato Weston McKennie, giocatore sul quale punta molto in vista del 2022-'23 dopo che l'ex Schalke 04 avrà recuperato dal brutto infortunio alla gamba che lo ha tolto dai campi per parecchi mesi. In questo periodo si è parlato molto di un possibile inserimento di McKennie come contropartita per varie trattative (come quella per Zaniolo). Allegri però non ci sta e ci tiene a sottolienare la sua importanza nel progetto Juve: "McKennie è un giocatore della Juventus ed è un giocatore molto importante che purtroppo ha subito un infortunio. Quest'anno potrà fare un'ottima stagione".

Allegri e il mercato: "Se parte De Ligt la società sarà pronta, McKennie resta" Le parti di maggior interesse della conferenza stampa riguardano ovviamente il mercato. Allegri è in contatto costante con la dirigenza, ed è consapevole delle trattative al momento esistenti, come quella col Bayern Monaco per De Ligt: "Commenti su De Ligt? Assolutamente no. Ieri c'è stato un incontro con il Bayern Monaco, ma al momento è un giocatore della Juventus. Nel calcio può succedere di tutto ma se dovesse partire la società si farà trovare pronta". Poi lo sguardo si sposta ai colpi Pogba e Di Maria: "Pogba e Di Maria sono giocatori importanti che alzano il livello tecnico della squadra, miglioreranno il livello tecnico della squadra e deresponsabilizzeranno alcuni giocatori. Sono molto contento che siano arrivati. Pogba ha la determinazione e ka voglia giusti. Negli ultimi anni non ha giocato ai suoi livelli, adesso è tornato a casa e può darci una mano con la sua qualità e la sua fisicità". Infine una carrellata sulla situazione attuale del centrocampo: "Momentaneamente abbiamo cinque giocatori nel reparto perché Arthur è fuori per infortunio. Con noi avremo Fagioli, Miretti rientrerà il 3 agosto perché ha fatto l'Europeo e si è diplomato, quindi gli faccio i complimenti. Poi abbiamo Rovella e decideremo su Ranocchia. Sono giocatori di qualità che hanno bisogno di giocare certe partite per vedere a che punto sono".