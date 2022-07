Zaniolo, la sorella lancia il segnale d’addio: “Niente insulti se vuole andare via”

ROMA - La vicenda Zaniolo è il vero tormentone di questa estate. Ieri il giocatore non si è allenato, tirandosi fuori per un piccolo fastidio muscolare, così come fatto nella prima amichevole contro il Trastevere. Il giocatore è partito con la squadra per il Portogallo ma le voci di un suo addio sono tutt'altro che sparite. Anzi, ad alimentarle ci ha pensato la sorella Benedetta tramite i social. La ragazza ha commentato un video TikTok con le migliori azioni di Paulo Dybala: “Dove sputare nel piatto in cui si ha mangiato”. E ancora: “Non bisogna insultaro e minacciarlo se vuole andare via". Benedetta Zaniolo ha cercato di difendere suo fratello, ma intanto ha alimentato le vicende di mercato e la sua presunta voglia di lasciare la Roma.