Genoa, ufficiale: Dragusin è un nuovo giocatore rossoblù

Radu Dragusin è un nuovo giocatore del Genoa . Il classe 2002 si trasferisce dalla Juventus in Liguria con la formula del prestito con obbligo di riscatto.

Dragusin al Genoa, il comunicato della Juventus

Debuttante in prima squadra grazie ad Andrea Pirlo, Dragusin è emerso fin da subito come uno dei migliori giovani a disposizione della Vecchia Signora.

Nell'ultima stagione ha giocato in prestito in Serie A, tra Sampdoria e Salernitana, regalando spesso ottime prestazioni. Questo è il comunicato pubblicato sul sito ufficiale della Juventus:

"Ufficiale il passaggio al Genoa di Radu Dragusin. Il difensore classe 2002 si trasferisce nella squadra ligure a titolo temporaneo con obbligo di acquisto a titolo definitivo.

La prossima stagione, dunque, Radu la giocherà nella serie cadetta. Sarà un’altra esperienza altamente formativa per il suo percorso di crescita dopo le due parentesi nella passata stagione in Serie A tra Sampdoria e Salernitana. A fine campionato sono 20 le presenze totalizzate con i due club (13 in blucerchiato e 7 a Salerno), un bottino importante che gli ha permesso di acquisire sempre più sicurezza.

Adesso un nuovo capitolo sicuramente molto stimolante, in un club dalla storia ultracentenaria e con obiettivi importanti.

Buona fortuna, Radu!".

Dragusin nuovo giocatore rossobù: il comunicato del Grifone

Doppia operazione oggi tra Genoa e Juventus. Poco fa infatti era arrivata anche l'ufficialità del passaggio di Andrea Cambiaso dal Grifone alla Juventus a titolo definitivo.

Dragusin dunque fa il percorso inverso, e avrà la possibilità di giocare spesso titolare e fare tanta esperienza che gli sarà utile per un suo eventuale ritorno nella massima serie.

Questo il comunicato pubblicato sul sito ufficiale del Genoa:

"Radu Dragusin è un nuovo giocatore del Genoa. Il difensore, nato a Bucarest il 3 febbraio del 2002, arriva dalla Juventus. In carriera ha vinto la Supercoppa Italiana e la Coppa Italia nella stagione 2020/21. Dragusin vanta sei presenze tra Nazionale maggiore e U21 della Romania. Con la maglia della Juventus ha debuttato anche in Champions League".