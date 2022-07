De Ligt, Salihamidzic è ottimista: "Ottimo rapporto con la Juve"

La prima offerta ufficiale presentata dal Bayern Monaco per Matthijs De Lig t è stata respinta con decisione dalla Juventus, che non ha l’esigenza di cedere il difensore olandese.

Sotto contratto con i bianconeri fino al 30 giugno 2024, De Ligt non aveva nascosto al termine della stagione le proprie perplessità circa l’andamento della squadra nelle ultime due annate, facendo trapelare la propria volontà di cambiare aria per approdare in una squadra che gli garantisca più chances di fare strada in Champions League. Tuttavia i recenti acquisti di Pogba e Di Maria hanno parzialmente modificato il punto di vista dell’ex Ajax, che potrebbe anche restare a Torino, ma che resta affascinato dalla possibilità di approdare al Bayern.

De Ligt-Bayern, Salihamidzic fa il punto

Il direttore sportivo dei tedeschi, Hasan Salihamidzic, si è fatto portatore nel suo viaggio a Torino di una proposta da 60 milioni di parte fissa più di 10 di bonus, insufficiente per la Juve che per cedere De Ligt è sì disposta a fare uno sconto rispetto alla clausola rescissoria da 125 milioni, ma chiede una cifra non inferiore ai 90 milioni. Intervistato dalla 'Bild', Salihamidzic si è detto ottimista sull’esito finale della trattativa, forte anche del buon rapporto personale con il mondo Juve cementato dai quattro anni di militanza in bianconero, tra il 2007 e il 2011, durante i quali ha condiviso lo spogliatoio anche con Pavel Nedved: "Sono stato alla Juventus per quattro anni da calciatore e ho un buon rapporto con il club. Abbiamo avuto due colloqui, adesso dobbiamo essere pazienti e vedere cosa succede. È stato importante sedersi a un tavolo con Arrivabene, Cherubini e Nedved".

"Mercato? Non abbiamo fretta"

L'ex centrocampista bosniaco si è poi detto soddisfatto di quanto fatto finora dal Bayern sul mercato, nonostante il tormentone sul futuro di Robert Lewandowski sia ancora vivo: "Terremo gli occhi aperti, vedremo cosa succede sul mercato e faremo il meglio per il Bayern. Al momento siamo in una buona posizione perché abbiamo già fatto alcune cose e questo rende più facile il mercato per noi. Siamo attenti nel valutare le mosse migliori per rafforzare la nostra squadra".