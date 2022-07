"Bayern, ottimismo per De Ligt: si può chiudere prima della tournée negli Usa"

De Ligt, ancora distanza tra Bayern e Juve

Tra le parti c’è al momento una distanza di circa 20 milioni, tra i 60 più 10 di bonus offerti dai tedeschi durante la visita torinese del ds Salihamidzic e la richiesta della Juve di poco inferiore ai 100, già scontata rispetto al valore della clausola rescissoria pari a 125. I margini di manovra sembrano essere legati solo ad un aumento dell’offerta da parte del Bayern, da dove continua a trasparire ottimismo per il felice esito della trattativa.

Dalla Germania: "Bayern pronto a chiudere per De Ligt"

A incoraggiare i campioni di Germania è la volontà del giocatore di lasciare Torino, ma soprattutto di trasferirsi solo al Bayern, oltre all’intesa di massima già raggiunta con De Ligt sull’ingaggio. Così, come riporta 'Sky Sport Deutschland', nonostante i bonus promessi dal Bayern in prima battuta non siano di difficile realizzazione (e quindi l’offerta “reale” sia ben inferiore ai 70 milioni…), all’interno del club tedesco c’è fiducia che già il prossimo contatto con la Juve possa essere quello decisivo al punto che la speranza è quella di riuscire ad aggregare De Ligt alla tournée che a propria volta il Bayern effettuerà negli Usa tra il 18 e il 24 luglio. In casa Juve si attendono notizie dalla Baviera, ma il piano d’azione è chiaro: le idee per gli eventuali sostituti di De Ligt ci sono, in caso contrario si proverà a trattare il prolungamento fino al 2025 con abbassamento della clausola rescissoria in vista di una probabile cessione tra 12 mesi.