"Juve, il Bayern rilancia l'offerta per De Ligt: 80 milioni"

Nuovo affondo del Bayern Monaco per Matthijs De Ligt : secondo quanto riporta Sky Deutschland, la società bavarese ha rilanciato la sua offerta al club bianconero per il trasferimento del centrale olandese in Germania , imprimendo un'accelerata forse decisiva all'affare.

"De Ligt vuole solo il Bayern, contratto fino al 2027"

In Baviera c'è grande ottimismo: il giocatore avrebbe espresso il suo desiderio di trasferirsi in Bundesliga, e avrebbe già trovato un'intesa con i campioni di Germania per un contratto fino al 2027. Secondo Sky, il Bayern ha accelerato le trattative dopo la cessione di Robert Lewandowski al Barcellona, che ha permesso alla società di recuperare i soldi da reinvestire immediatamente per De Ligt. L'operazione potrebbe chiudersi nei prossimi giorni, e il giocatore potrebbe così raggiungere immediatamente i suoi nuovi compagni impegnati nella tournée negli Stati Uniti.